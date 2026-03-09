Почему маленьких собак так трясет?

Крошечные чихуахуа и другие маленькие породы собак мерзнут гораздо сильнее, чем крупные, и часто дрожат на холоде — причем это не миф, а факт. Портал popsci.com рассказал, почему так получается, и как здесь замешана физика.

© Unsplash

Формально никто толком не изучал, почему маленькие породы собак могут дрожать чаще больших, но, вероятнее всего, дело в том, что это помогает им поддерживать стабильную температуру организма вне зависимости от окружения. Данный процесс в науке называют терморегуляцией.

Маленькие собаки рассеивают много тепла через свои крошечные тела, и у них относительно большая площадь поверхности относительно массы. Для того, чтобы компенсировать эту потерю тепла, собакам нужна энергия — и маленькие породы сжигают много. Можно подумать, что какой-нибудь датский дог расходует больше энергии, чем папильон, но нет — у дога относительный расход меньше. Если верить специалистам, маленькие собаки сжигают примерно на 60% больше энергии на каждый грамм массы, чем крупные, хотя это не эксклюзивное для собак явление.

Есть и другой пример: представьте теннисный мячик и мяч для баскетбола. У теннисного площадь поверхности относительно объема куда больше, поэтому он рассеивает тепло быстрее. Таким образом, ему нужно больше энергии, чтобы поддерживать постоянную температуру, в отличие от баскетбольного мяча, который лучше сохраняет тепло.

Та же самая физика применима и к собакам. Теряя тепло быстрее, чем они могут его восполнять, животные начинают дрожать — мышцы быстро сокращаются, чтобы генерировать жар. У этого есть подтверждение: научная работа от 2023 года обнаружила, что маленьким породам приходится отводить большую часть метаболической энергии на поддержание температуры.

Конечно, дело не всегда в особенностях маленьких пород. Иногда таким декоративным собакам может не подходить температура, которую люди считают комфортной, а иногда причиной могут быть неврологические проблемы. Например, дрожь — вероятный побочный эффект различных препаратов, вроде лекарств от аллергии или серотонинергических средств, которые помогают животным справиться с тревогой и агрессией.