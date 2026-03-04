Владельцы Pixel с Android 17 столкнулись со сбоем Gemini

Владельцы смартфонов Pixel, установившие бета-версию Android 17, столкнулись с неполадкой, при которой голосовая команда «Окей, Google» перестала запускать ассистента Gemini. Проблема затрагивает модели вроде Pixel 6 Pro и проявляется в обеих бета-сборках, несмотря на активированные настройки, что лишает устройство базовой функции голосового управления. Об этом сообщает издание pepelac.news.

Пользователи на Reddit подтвердили массовый характер сбоя, причём попытки очистить кэш Gemini или Google Assistant обычно не помогали. Google уже получил отчёты об ошибке через официальный трекер, что даёт надежду на исправление в будущих обновлениях.

В качестве временного решения можно вручную вызвать Gemini, зажав кнопку питания, или использовать команду «Окей, Google, давай пообщаемся» для запуска режима Gemini Live. Однако эти методы служат лишь обходным путём, а не полноценной заменой привычного голосового вызова.

Интересно, что сбой произошёл на фоне активного перехода Google от классического Assistant к Gemini, где компания уже ограничивает возможность возврата к старому ассистенту на новых устройствах. Это вызывает у пользователей опасения, учитывая ожидания, что Gemini станет центральным элементом экосистемы.

Отметим, что проблема не ограничивается Android 17: у некоторых владельцев Pixel с Android 16 и последним обновлением также перестала работать голосовая команда для вызова ассистента.