Названы самые мощные и недорогие смартфоны по версии AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали февральский рейтинг производительности субфлагманских Android-смартфонов.

Самым мощным в подборке по итогу февраля оказался Honor Power 2, оснащенный чипом MediaTek Dimensity 8500 Elite, благодаря чему устройство набирает в бенчмарке AnTuTu 2,2 млн баллов. В топ-3 также вошли Oppo Reno 15 Pro и Reno 15 с чипом Dimensity 8400 Max. Их средняя оценка составила 2,11 и 2,10 млн баллов соответственно.

Четвертая строчка закрепилась за Redmi Turbo 5 (2,08 млн) с чипом Dimensity 8500 Ultra, за которым следуют Oppo Reno 14 Pro (2,08 млн) с Dimensity 8450, iQOO Z10 Turbo (1,99 млн) с Dimensity 8400, Redmi Turbo 4 (1,96 млн) и Oppo Reno 14 (1,61 млн) с чипом Dimensity 8350.

Замыкают топ два смартфона с чипсетами Qualcomm — Redmi Note 12 Turbo с чипом Snapdragon 7+ Gen 2 и OnePlus Turbo 6V на Snapdragon 7s Gen 3, набирающие 1,3 и 1,08 млн баллов соответственно.

Данный рейтинг составлен из смартфонов, представленных на китайском рынке, однако часть из них предлагаются за пределами КНР, в том числе в России.