Лед в одном месте Земли очень сильно потолстел

Толщина морского льда в Северном Ледовитом океане, у мыса Челюскин полуострова Таймыр, составила по итогам февраля 145 сантиметров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление техника-метеоролога первой категории Объединенной гидрометеорологической станции имени Е.К. Федорова Александра Фанталова.

Он объяснил, что данные являются средней толщиной из четырех измерений льда в разных точках. Толщина льда оказалась самой высокой за шесть лет. В 2020 году толщиной льда составляла 149 сантиметров, в 2019 году — 148 сантиметров.

Последние шесть лет толщина льда была значительно меньше: в конце февраля 2022 года — 132 сантиметра, в конце февраля 2023 года — 121 сантиметр, в 2024 и 2025 годах — 125 сантиметров.

Ранее климатолог Николай Терешонок сообщил, что зима 2026 года в Москве может стать самой снежной за последние 60 лет.