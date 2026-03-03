Google закрыла 129 уязвимостей в Android

Google выпустила мартовский набор патчей для Android, получившийся одним из самых масштабных за последнее время. В общей сложности закрыто 129 уязвимостей в самой ОС и компонентах сторонних поставщиков. Патчи традиционно разбиты на два набора — 2026-03-01 и 2026-03-05.

Такой подход позволяет производителям устройств сначала закрыть критические проблемы в самой платформе Android, а затем обновить драйверы.

Самый тревожный пункт в списке — CVE-2026-21385. Это уязвимость в компоненте Display/Graphics от Qualcomm. Google прямо указывает, что есть признаки её эксплуатации в реальных кибератаках.

Проблема связана с целочисленным переполнением и может привести к повреждению памяти. Уязвимости в графических подсистемах нередко используются для обхода механизмов защиты и компрометации устройства.

Но этим дело не ограничивается. В мартовском наборе есть и другие важные патчи. Например, для CVE-2026-0006, которая находится в системном компоненте Android, позволяя удалённо выполнить код без участия пользователя и без дополнительных прав. Теоретически это даёт атакующему возможность полностью захватить устройство.

Также устранена критическая уязвимость (CVE-2025-48631), которая могла удалённо «положить» устройство. В ядре Android закрыто несколько проблем повышения привилегий, в том числе в Flash-Friendly File System, гипервизоре и pKVM. Такие баги позволяют локальному злоумышленнику получить полный системный доступ.

Отдельный блок касается аппаратных компонентов. Помимо Qualcomm, патчи затрагивают Arm (Mali GPU), Imagination Technologies (PowerVR), MediaTek и Unisoc.

Пользователям и корпоративным администраторам рекомендуется установить обновления как можно скорее, как только они станут доступны от производителя устройства. Особенно это важно на фоне подтверждённой эксплуатации одной из уязвимостей.