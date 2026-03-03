Раскрыты общие потери льда в Антарктиде за последние 30 лет

Гляциологи из Калифорнийского университета в Ирвайне раскрыли, какие изменения произошли в Антарктиде за последние 30 лет. Они создали карту миграции полярных льдов, опираясь на спутниковые данные. Результаты показали, что уязвимые участки каждый год теряют количество льда, сравнимое с площадью Большого Лос-Анджелеса.

Согласно исследованию, значительная часть Антарктиды сохраняет стабильность. Но в некоторых регионах наблюдается быстрое отступление льда. Это Западная Антарктида, Антарктический полуостров и некоторые части Восточной Антарктиды. За 30 лет они потеряли 12 820 квадратных километров ледяного покрова, что можно сравнить с размерами 10 крупных мегаполисов.

Ученые проанализировали отступление линии заземления — области, где континентальный лед встречается с океаном. Подобное исследование впервые охватило всю Антарктиду. Специалисты установили, что ледяной покров отступает от линии соприкосновения в среднем на 442 квадратных километра в год. Наиболее значительные изменения произошли в море Амундсена и на леднике Гетца в Западной Антарктиде, где лед отступил примерно на 10 — 40 километров. Ледник Пайн-Айленд отступил на 33 километра, ледник Туэйтса — на 26 километров, а ледник Смит — на 42 километра.

Ученые связали быстрое таяние с проникновением теплой океанской воды к ледникам. Но отступление линии заземления вдоль северо-восточного Антарктического полуострова пока остается необъяснимой, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Другое исследование показало, что судьба Антарктиды может решиться уже в ближайшие 10 лет. Регион уже сейчас заметно теплеет. Дальнейшие климатические изменения будут зависеть от сокращения или роста объема выбросов парниковых газов.