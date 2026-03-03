Мошенники начали красть аккаунты в Telegram под предлогом «переезда»

Злоумышленники обманом заставляют пользователей передавать секретные коды доступа в Telegram, прикрываясь технической необходимостью смены чата.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщило о новой уловке преступников, передает Тelegram-канал «Вестник Киберполиции».

Аферисты убеждают жертв вступить в другую группу, ссылаясь на потерю контроля над старым аккаунтом администратора.

Для получения ссылки на новый ресурс пользователю предлагают пройти процедуру верификации. Необходимо нажать специальную кнопку и ввести код из пяти цифр, якобы подтверждающий, что человек не является роботом.

В действительности эта комбинация служит ключом к управлению учетной записью.

«Попытки получения неправомерного доступа к аккаунтам пользователей в мессенджере Telegram под предлогом «переезда чата» продолжаются. Будьте осторожны!» - говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аферисты стали предлагать пользователям мессенджера участие в фиктивном голосовании за благоустройство для хищения средств.

В Роскачестве рассказали об активизации мошенников с предложениями установить программы для якобы обхода блокировок.

МВД предупредило о рассылке вредоносных ссылок с поддельных аккаунтов администраторов каналов.