Россия проверит жизнь на Венере

Российские ученые в рамках перспективной миссии «Венера-Д» планируют проверить, есть ли жизнь на Венере, заявил Российской академии наук (РАН) Лев Зеленый.

© Andrea Luck - Venus 2nd Fly-By - NASA's Messenger 2007 / Wikimedia

По его словам, в ходе миссии два аэростата поищут в венерианской атмосфере биомаркеры примитивной органики.

«Есть и вторая линия исследований — поиск жизни на поверхности», — сказал академик.

В декабре на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава РАН Геннадий Красников заявил, что Россия в ходе планируемой миссии на «русскую планету» — Венеру — поищет маркеры жизни.

В октябре директор ИКИ РАН Анатолий Петрукович сообщил, что проектирование российской миссии «Венера-Д», запуск которой может состояться в 2035 году, начнется в 2026-м.