Астрономов озадачил необычайно яркий радиовсплеск

Международная группа исследователей обнаружила загадочный источник радиоизлучения, который не вписывается ни в одну из известных моделей космических катастроф. Объект с каталоговым названием ASKAP J0055-2558 впервые зафиксировали в 2022 году — его яркость как минимум в 20 раз превышала предел обнаружения за 250 дней до этого. С тех пор сигнал медленно угасает, оставаясь заметным более тысячи дней, передает Naked Science.

Наблюдения на частотах от 0,4 до 9 гигагерц показали характерный «горб» в спектре — признак синхротронного излучения, возникающего при движении разогнанных электронов в магнитном поле. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов Корнеллского университета.

Источник совпадает по положению с небольшой галактикой на расстоянии около 540 миллионов световых лет, где активно идут процессы звездообразования. Его пиковая светимость в радиодиапазоне значительно превышает показатели всех известных сверхновых. При этом ни в оптическом, ни в инфракрасном диапазонах вспышку зафиксировать не удалось. Поиск пульсирующего сигнала также ничего не дал, что исключает версию с нейтронной звездой или пульсаром.

Анализ формы спектра и его эволюции показал, что пик излучения постепенно смещается к более низким частотам — так ведет себя расширяющаяся ударная волна. Скорость затухания на высоких частотах напоминает поздние стадии гамма-всплесков.

Ученые рассматривают два основных объяснения. Первое — «осиротевшее» послесвечение гамма-всплеска: если его узкая струя была направлена не в сторону Земли, яркую вспышку мы бы не увидели, но радиоизлучение стало заметно по мере замедления джета. Второй вариант — разрыв звезды черной дырой промежуточной массы вне галактического центра.

Оба сценария крайне редки. Подтвержденных радиообнаружений «осиротевших» всплесков единицы, а случаи приливного разрушения звезд вне активных ядер галактик практически не фиксировались. Астрономы надеются, что дальнейшие наблюдения ASKAP J0055-2558 помогут уточнить природу источника и, возможно, пролить свет на популяцию промежуточных черных дыр.