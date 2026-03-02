Найдены сюжетные петроглифы в курганах в Хакасии

Ученые Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе спасательных работ на разновременных памятниках в Хакасии обнаружили петроглифы с изображением сцен охоты и других сюжетов в курганах. Это позволяет точно датировать время их появления. Результаты исследования опубликованы в сборнике материалов «Проблемы археологии и этноистории Восточной Европы, Сибири и Северо-Восточной Азии», сообщила пресс-служба ИИМК РАН.

© ИИМК РАН

Могильники Усть-Камышта-1 и Станция Камышта-3 располагаются в Аскизском районе Республики Хакасия. Эти памятники были исследованы в рамках спасательных работ, проводившихся с 2021 по 2023 год Саянской археологической экспедицией ИИМК РАН. Они представляют собой разновременные могильники, функционировавшие более трех тысяч лет — с эпохи ранней бронзы (III тысячелетие до н.э.) вплоть до рубежа эр. На их территории сосредоточены погребальные комплексы практически всех археологических культур, известных в Хакасии.

Особый интерес представляет то, что в составе курганных конструкций ученые обнаружили каменные плиты с петроглифами — изображениями, выбитыми на камне. Было изучено десять таких плит.

«Как правило, петроглифы на этой территории располагаются на скалах, что усложняет их датировку. В данном же случае, когда они являются частью закрытых погребальных комплексов, можно четко связать их с конкретным археологическим временем по сопроводительному инвентарю и другим данным контекста. Это предоставляет редкую возможность для создания надежной хронологической шкалы наскального искусства региона», — сказала младший научный сотрудник Отдела археологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН Варвара Трубникова.

Ученые проанализировали плиты, относящиеся к раннему железному веку (с VIII века до н.э. по II век н.э.) — периоду тагарской и тесинской культур. Они провели детальную фотофиксацию, создали 3D-модели и ортофотопланы, что позволило выполнить точные прорисовки изображений, исключающие оптические искажения. Также был проведен сравнительный анализ: стилистику, сюжеты и детали петроглифов из курганов сопоставили с известными изображениями на открытых скалах Минусинской котловины, а также с реальными предметами вооружения и быта, найденными в погребениях соответствующего периода.

«На шести из десяти плит были опознаны сюжеты. К более ранней тагарской культуре относятся сложные композиционные сцены: например, сцена охоты человека с собакой на крупное животное, возможно, мифологическое. Для более позднего времени, тесинской культуры, характерны абстрактные изображения — спирали, лабиринтообразные линии и схематичные антропоморфные фигуры», — сказала младший научный сотрудник Отдела археологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН Вера Лурье.

Ученые пришли к выводу, что петроглифы попадали в курганы разными путями. Часть плит, аккуратно встроенных в конструкцию могилы, могли создаваться специально для погребального обряда и нести ритуальную нагрузку. Другие же плиты, найденные перевернутыми, разбитыми или обломанными по линиям рисунка, явно использовались как обычный строительный материал. Это означает, что строители курганов иногда вторично использовали более древние священные камни, уже не придавая значения их первоначальному смыслу.

Петроглифы из закрытых комплексов служат своеобразными «эталонами» для датировки схожих изображений на скалах. Отдельные детали изображений, например чеканы, кинжалы и луки, находят прямые параллели в материальной культуре того времени.