Найден первый управляемый нейросетью Google Gemini Android-вирус

Специалисты по кибербезопасности выявили вредоносную программу, которая применяет нейросеть Google Gemini для скрытного закрепления в операционной системе смартфона.

Эксперты компании ESET зафиксировали появление первого известного вируса для Android, использующего алгоритмы искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал УБК МВД.

Вредоносный код обращается к нейросети Google Gemini не для генерации текстов, а для непосредственного управления интерфейсом гаджета.

ИИ создает пошаговые инструкции, позволяющие программе закрепиться в списке активных задач и избежать обнаружения. Технология считывает действия владельца с экрана и принимает меры по маскировке, повышая устойчивость вируса на разных устройствах.

Программа имитирует банковское приложение и ориентирована преимущественно на жителей Аргентины. Удалить угрозу в обычном режиме невозможно, так как софт блокирует попытки деинсталляции, требуя перезагрузки в безопасном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты компании F6 зафиксировали новую волну атак с использованием банковского Android-трояна Falcon.

В «Лаборатории Касперского» отметили растущую популярность моделей Gemini и ChatGPT среди киберпреступников для реализации различных схем.

Ранее вредоносная программа SparkCat с помощью нейросетей начала красть данные с фотографий на смартфонах пользователей.