В России для Apple Watch вышли ремешки Commo

Отечественный бренд Commo выпустил первую линейку силиконовых ремешков для умных часов Apple - Watch Bands.

© Commo

В пресс-службе компании рассказали "РГ", что браслеты подходят ко всем моделям Apple Watch. К выходу новой категории товаров разработаны также фирменные циферблаты для персонализации устройства.

Стоимость Commo Watch Bands начинается от 1499 руб.

Ремешки представлены в двух вариантах - для диагоналей экрана 38-42 мм и 44-49 мм. В комплект входят два браслета разной длины - 11 см и 13 см. Заявлено, что они выполнены из гипоаллергенного силикона, который устойчив к влаге и легко очищается.

На выбор доступно девять оттенков: серо-зеленый, терракотовый, графитовый, льняной, темно-синий, винный, лаймовый, лавандовый и голубой.

Пользователи также получат доступ к фирменным циферблатам с четырьмя графическими сюжетами - "Ритм", "Вдох", "Рост" и "Покой".