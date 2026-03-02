Телевизоры Samsung уличили в слежке

Корпорация Samsung пообещала не следить за пользователями через свои телевизоры. Об этом сообщает издание PCMag.

© Lenta.ru

В декабре генеральный прокурор штата Техас (США) Кен Пакстон подал на Samsung в суд, обвинив компанию в сборе излишних данных о пользователей. В Samsung признали свои ошибки и пообещали пересмотреть политику сбора данных клиентов и переписать текст лицензионного соглашения.

В конце 2025 года Пакстон уличил технику Samsung в шпионаже. В телевизорах корейского бренда работала технология автоматического распознавания контента (ACR), которая могла собирать данные, отображаемые на экране устройства. Затем эту информацию использовали для показа рекламы.

Кен Пакстон также отметил, что Samsung составила совершенно неинтуитивное пользовательское соглашение, которое было невозможно понять. «Почти все потребители нажимают кнопку "Я согласен", чтобы просто завершить первоначальную настройку», — заметили представители генерального прокурора.

Samsung признала свою ошибку и пообещала переписать текст пользовательского соглашения. Журналисты PCMag считают, что история Кена Пакстона создаст прецедент и заставит производителей телевизоров начать более аккуратно собирать данные пользователей.

Ранее специалисты Counterpoint Research заявили, что южнокорейская корпорация Samsung перестала быть главным производителем телевизоров в мире. Ее опередила китайская TCL.