Xiaomi представила самый дорогой смартфон

Китайская корпорация Xiaomi представила премиальный смартфон Leica Leitzphone. На это обратило внимание издание Engadget.

Девайс анонсировали перед выставкой Mobile World Congress (MWC), которая пройдет в Барселоне со 2 по 5 марта. Leitzphone является версий смартфона Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, который ранее вышел только на китайском рынке. Аппарат получил 1-дюймовый сенсор камеры и вращающееся колесо на задней панели для настройки зума и экспозиции.

Leitzphone — самый дорогой серийный телефон от Xiaomi. В Европе он будет стоить 2000 евро, или около 183 тысяч рублей. Устройство получило основной 1-дюймовый 50-мегапиксельный сенор, сверхширокоугольный модуль с 50-мегапиксельным разрешением и телекамеру разрешением 200 мегапикселей. Также гаджет имеет специальные режимы съемки от Leica.

Смартфон вышел с 6,9-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 герц, флагманским процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 с максимальной яркостью 3500 нит и аккумулятором емкостью 6000 миллиампер-часов. Также он поддерживает быструю и беспроводную зарядку.

В конце февраля стало известно, что пользователи из России начали жаловаться на проблемы после обновления смартфонов Xiaomi. Как правило, с проблемами столкнулись владельцы аппаратов с неофициальной прошивкой.