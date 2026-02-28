60 лет первому аппарату на Венере

1 марта 1966 года первый в истории созданный человеком объект вошёл в атмосферу другой планеты. Пускай дистанционно, советские ученые оставили первую отметину в других мирах. Этим событием была жесткая посадка спускаемого модуля межпланетной станции «Венера-3» на Венеру, ближайшую к Земле планету. В честь 60-летия одного из важнейших достижений в истории человечества вспоминаем, как это было.

© Kevin Gill

Формально, Венера не была первым космическим объектом, которого достигли аппараты с Земли. В 1959 году на Луне запланировано разбилась станция «Луна-2», а в феврале 1966 года «Луна-9» совершила мягкую посадку на спутник Земли и передала фотографии его поверхности. Но то спутник, а не планета.

Может показаться, что посадка аппарата на Венере — это то же самое, что посадка на Луне, только на Венере. На самом деле расстояние от Земли до Венеры в 100 раз больше расстояния до Луны. Построение корректного плана успешного полета требовало невероятных вычислений в условиях, когда не было не то, что современных компьютеров, но даже достаточных данных о космическом пространстве и самой Венере.

Первая миссия к Венере, предпринятая в 1961 году, закончилась неудачей. Спустя 15 дней после запуска, будучи в начале пути, «Венера-1» перестала выходить на связь. Вторая и третья венерианские миссии стартовали спустя четыре года практически одновременно. 12 и 16 ноября 1965 году были запущены «Венера-2» и «Венера-3», отличавшиеся набором оборудования. Предполагалось, что межпланетные станции соберут данные о космических лучах, межпланетных магнитных полях, радиоизлучении, микрометеоритах и солнечной плазме. Причём на «Венеру-3» была возложена и идеологическая задача. Помимо датчиков в 90-сантиметровом спускаемом аппарате находился маленький вымпел-глобус Земли и медаль с гербом СССР.

27 февраля 1966 года «Венера-2» прошла рядом с Венерой на расстоянии 24 000 км, но никаких данных передать не смогла — еще по пути станция перестала выходить на связь. Путь «Венеры-3» тоже был непростым. После преодоления 13 000 000 км, что составляло треть пути, система управления начала сбоить от перегрева. Потребовалась корректировка траектории, которая закончилась успешно. «Венера-3» провела 63 сеанса связи, впереди оставался последний сеанс, в ходе которого должны были быть переданы данные со спускаемого аппарата. Но, как и предшественница, «Венера-3» перестала выходить на связь в последний момент. По дальнейшим расчётам было установлено, что 1 марта 1966 года в 9:56 по московскому времени спускаемая капсула «Венеры-3» вошла в атмосферу Венеры и, скорее всего, сгорела в ней, не достигнув поверхности планеты — данных о плотности венерианской атмосферы ещё не было, поэтому рассчитать запас прочности техники было невозможно.

Пускай научный эффект миссии «Венера-3» был невысоким, но символический эффект был колоссальным. Несмотря на сдержанную реакцию зарубежной прессы и NASA, никто не мог отрицать, что человечество наконец робко коснулось других планет. Это событие вдохновило учёных, фантастов и школьников, мечтавших вырасти и отправиться покорять космос.

И всё же маленький след на недружелюбной соседней планете «Венера-3» оставила. Раздуваемые ураганными ветрами, сжигаемые температурой 500 °C, смешавшиеся с облаками серной кислоты, где-то там, в чужой далёкой атмосфере витают, словно переданный с Земли привет, молекулы и атомы медали, которую украшал гордый автограф землян — советский герб.