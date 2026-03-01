Запрещенный ИИ помог США убить Хаменеи

Американское командование использовало передовые технологии искусственного интеллекта для нанесения ударов по Ирану всего через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп официально запретил их применение. Как сообщает газета Wall Street Journal, несмотря на распоряжение главы государства прекратить сотрудничество со стартапом Anthropic, Центральное командование США на Ближнем Востоке задействовало модель Claude для анализа разведданных и идентификации целей. По данным источников, алгоритмы применялись не только для наведения ракет, но и для детального моделирования боевых сценариев в ходе операции «Эпическая ярость».

© Московский Комсомолец

Конфликт между Белым домом и технологической компанией произошел после того, как генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи отказался предоставить военным неограниченный доступ к своим разработкам. Реакция Трампа была жесткой.

«Мы в этом не нуждаемся, мы этого не хотим и больше не будем иметь с ними дел!» — написал он в своей социальной сети, назвав решение компании «катастрофической ошибкой».

Трамп подчеркнул, что «эгоизм [разработчиков] подвергает опасности жизни американцев и ставит под угрозу национальную безопасность».

В ответ на исключение из государственных контрактов представители стартапа из Сан-Франциско заявили о намерении оспорить решение администрации в суде. В компании подчеркнули, что не намерены менять свои принципы ради военных заказов.

«Никакое запугивание или наказание со стороны Военного министерства не изменит нашу позицию в отношении массовой внутренней слежки или полностью автономного оружия», — говорится в официальном заявлении компании.

Разрыв отношений произошел на фоне серии успешных миссий, в которых ключевую роль сыграл именно этот искусственный интеллект. Ранее технологии Claude уже использовались Пентагоном в ходе секретной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В рамках санкций против компании большинству федеральных агентств было предписано немедленно прекратить использование системы, а военному ведомству предоставлен переходный период в шесть месяцев для вывода технологий из уже существующих боевых платформ. Однако, как показала атака на Тегеран, армейское руководство продолжает опираться на возможности ИИ в режиме реального времени.