Минтранс апробирует беспилотные парящие платформы связи на аэростатах

Минтранс России приступает к апробации беспилотных парящих платформ связи, которые помогут обеспечить качественную связь на труднодоступной территории, пока не будет сформирована спутниковая группировка. Об этом рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин на заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

© rosguard.gov.ru

"Отдельная история, которую мы сейчас опробуем в ряде других проектов, это беспилотные парящие платформы связи. Достаточно интересная история, которая где-то позволяет, пока мы сформируем спутниковую группировку, на аэростатах разместить связь и обеспечить совершенно другое качество связи на территориях", - отметил министр, его цитирует ТАСС.

Ранее Андрей Никитин сообщил, что пассажирский беспилотный транспорт может появиться в регионах Арктики до конца 2035 года.