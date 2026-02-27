Xiaomi выпустила мощный игровой планшет Black Shark глобально

Xiaomi начала глобальные продажи игрового планшета Black Shark. Новинка получила компактный 8,8-дюймовый экран с разрешением 2560×1600 пикселей. Главная особенность дисплея — частота обновления 144 Гц. Пиковая яркость достигает 600 нит.

© Ferra.ru

В основе планшета — процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с восемью ядрами. За работу также отвечают 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ. Если этого мало, объем можно расширить с помощью карты памяти до 2 ТБ. Работает устройство на Android 16.

Система охлаждения включает большую испарительную камеру и графеновые пластины. Есть дополнительный внешний кулер, что крепится магнитом.

Аккумулятора емкостью 7300 мАч хватит почти на 6 часов непрерывной игры.

Планшет выполнен из алюминиевого сплава, его толщина — меньше 8 миллиметров, а вес — всего 332 грамма. Доступны два цвета: черный и серебристый.

Цена устройства составляет около 670 долларов.