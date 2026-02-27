Сбой зафиксирован в работе сайта Роскомнадзора

В работе сайта Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) зафиксирован технический сбой, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

По информации портала Downdetector, 83% пользователей жалуются на сбой в работе сайта, еще 16% – на общий сбой.

Согласно данным портала, наибольшее число жалоб поступает из Республики Карелия, Мурманской, Тюменской, Смоленской и Московской областей.