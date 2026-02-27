Белый дом пригрозил Anthropic разрывом всех контрактов

Американский стартап Anthropic столкнулся с угрозой потери всех госконтрактов после отказа военным в полном доступе к ИИ-модели Claude для неограниченного использования.

Вашингтон пригрозил полностью прекратить сотрудничество с разработчиком искусственного интеллекта Anthropic, если компания не пойдет на условия Пентагона, пишет Financial Times.

По данным издания, администрация США готова разорвать все действующие соглашения с этим стартапом, передает РИА «Новости».

Минобороны направило компании «окончательное предложение» и потребовало до вечера пятницы подписать документ, который дает военным полный доступ к модели Claude и ее неограниченное использование.

Глава Anthropic Дарио Амодей уже отверг этот ультиматум, заявив: «Мы не можем с чистой совестью удовлетворить их просьбу».

Источник в администрации сообщил газете, что Белый дом расторгнет заключенный в августе контракт об использовании чат-бота Claude всеми тремя ветвями власти, если фирма не согласится раскрыть технологии Пентагону.

По оценке издания, противостояние может вылиться в судебный процесс между Anthropic и администрацией Дональда Трампа. Руководство компании объясняет отказ опасениями, что их разработки могут быть использованы для создания автономных летальных систем и организации масштабной внутренней слежки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более 200 сотрудников Google и OpenAI поддержали компанию Anthropic в противостоянии с Пентагоном.

Ранее американский разработчик запретил продажу своих ИИ-сервисов клиентам из Китая во избежание их использования разведкой.

Командование специальных операций США планировало внедрить нейросети для контроля информационного поля за рубежом.