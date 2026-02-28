В Госдуме назвали условие продолжения работы Telegram

Мессенджер Telegram сможет продолжить работу в России, если его администрация выполнит все поставленные перед ней условия. Об этом ТАСС заявил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Информация о якобы планируемой блокировке Telegram появилась в СМИ 17 февраля, первым такое сообщение опубликовал Telegram-канал Baza.

Перед этим «Российская газета» и «Комсомольская Правда» выпустили статьи по материалам ФСБ об уголовном деле в отношении основателя Telegram Павла Дурова, которого подозревают в содействии террористической деятельности.

В Госдуме допустили признание Telegram экстремистским

В Роскомнадзоре в ответ на запрос «Газеты.Ru» отказались комментировать возможность блокировки. Впоследствии пресс-служба ведомства сообщила, что в 2026 году направила Telegram требования удалить более 35,6 тыс. противоправных материалов, а с начала 2025 года — более 300 тысяч материалов.