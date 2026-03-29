Чем пахнет космос, если в нем вакуум

Вакуум, строго говоря, не имеет запаха. Запах — это результат взаимодействия молекул вещества с рецепторами обоняния, а в межпланетном пространстве плотность частиц катастрофически мала. Тем не менее астронавты раз за разом описывают вполне конкретные запахи, возникающие после выхода в открытый космос. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

© alex-mit/iStock.com

Парадокс восприятия

Сам по себе аромат космоса человек почувствовать не может — обоняние требует газовой среды. Однако после возвращения с выхода в открытое пространство астронавты регулярно отмечают характерный запах, исходящий от скафандров, перчаток и инструментов. Все как один дают плюс-минус похожие описания: жженый металл, сварка, озон, горелая проводка.

Одни из самых известных свидетельств принадлежат участникам миссий NASA. Например, астронавт Дон Петтит сравнивал запах с дымом от сварки, а экипажи шаттлов описывали его как смесь горячего металла и электрического разряда. Эти наблюдения зафиксированы в официальных публикациях NASA.

Откуда рождается этот аромат?

Физическая природа явления связана не с запахом вакуума, а с химическими реакциями на поверхности материалов. В околоземном пространстве присутствует так называемый атомарный кислород — чрезвычайно реакционноспособная форма кислорода, возникающая под действием солнечного ультрафиолета.

Есть ли звук в космосе

https://admin.news.rambler.ru/compose?id=56090939&context=cluster

Атомарный кислород активно взаимодействует с поверхностями металлов, полимеров и покрытий. Когда астронавт возвращается в шлюзовую камеру, а оборудование вновь оказывается в атмосфере станции, продукты этих реакций начинают взаимодействовать с кислородом и влагой воздуха. Именно эти процессы и формируют ощущаемый запах.

Роль атомарного кислорода

Атомарный кислород — один из ключевых факторов, определяющих «аромат» космической техники. Его воздействие изучается десятилетиями, поскольку он разрушает покрытия, изменяет структуру полимеров и влияет на оптические свойства материалов. Именно взаимодействие атомарного кислорода с органическими соединениями может приводить к образованию молекул, напоминающих по запаху озон, оксиды и продукты высокотемпературного окисления.

Почему запах напоминает сварку?

Сходство с запахом сварки не случайно. При сварке металлов в атмосфере также возникают активные формы кислорода и азота, формируются оксиды, а в воздухе появляются молекулы, раздражающие рецепторы обоняния. В космосе механизм иной по происхождению, но схож по химическим реакциям: реакционноспособные частицы создают на поверхности материалов соединения, которые при контакте с воздухом дают знакомый металлический или электрический запах.

Космическая пыль и органические молекулы

Еще один интересный аспект связан с межзвездной химией. Радиоастрономические и спектроскопические наблюдения, опубликованные в Research Gate, показывают, что в космосе широко распространены полициклические ароматические углеводороды (PAHs) — сложные органические молекулы. Именно они ответственны за характерные инфракрасные спектры туманностей и звездных облаков. В лабораторных условиях некоторые из этих соединений обладают запахами, напоминающими гарь или дым.

Обоняние в условиях микрогравитации

Отдельные исследования показывают, что само восприятие запахов в космосе меняется. В условиях микрогравитации перераспределение жидкостей в организме приводит к отеку слизистых оболочек. Это влияет на чувствительность рецепторов. NASA отмечает, что астронавты часто жалуются на притупление вкуса и запаха, что также отражено в медицинских отчетах по космической физиологии.

Таким образом, космос не пахнет в буквальном смысле — вакуум не способен переносить молекулы к рецепторам человека. Однако химические реакции, происходящие на поверхности материалов под действием атомарного кислорода и излучения, создают соединения, которые при контакте с воздухом дают характерный запах.

Ранее мы рассказывали, почему космонавты после полетов становятся выше.