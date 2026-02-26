Названы сроки блокировки Telegram в России

Власти России определились с вопросом блокировки мессенджера Telegram. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации издания, мессенджер планируют заблокировать в России в первых числах апреля. Кроме того, два собеседника издания назвали это решение окончательным.

В качестве причины блокировки назвали участившиеся случаи вербовки людей для совершения противоправных действий.

Эту информацию уже прокомментировали в Роскомнадзоре. Как сообщают «Ведомости», в ведомстве заявили, что им пока нечего добавить к опубликованной информации.

С 1 апреля начнется тотальная блокировка Telegram в России

Ранее в Госдуме объяснили ограничения в отношении Telegram.