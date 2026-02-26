Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке Telegram

Роскомнадзор сообщил, что не планирует дополнять ранее опубликованную позицию по ситуации вокруг Telegram на фоне сообщений о возможной полной блокировке мессенджера в апреле.

В ведомстве заявили, что им «нечего добавить» к уже озвученной информации по этому вопросу. Ранее ряд СМИ распространили сообщения о том, что доступ к сервису в России может быть полностью ограничен весной.

В середине февраля глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что Роскомнадзор принял решение о замедлении работы Telegram из-за нарушений российского законодательства. По его словам, власти действуют поэтапно и не принимают резких решений, учитывая значимость платформы. Министр подчеркивал, что меры направлены на исполнение требований закона и выстраивание диалога с компанией.

Сам Роскомнадзор ранее заявлял о намерении продолжать последовательное введение ограничений в отношении сервиса. В ведомстве отмечали, что для платформ, систематически игнорирующих требования российского законодательства, предусмотрены постепенные меры воздействия с возможностью их отмены после устранения нарушений. При этом, как утверждают в регуляторе, ряд мессенджеров, включая Telegram, эти нарушения пока не устранили, передает «Радиоточка НСН».