Huawei выпустила мини-планшет и флагманский смартфон с камерой XMAGE

Компания Huawei провела презентацию в Мадриде, в рамках которой представила носимые устройства, а также глобальные версии флагманского смартфона Mate 80 Pro и компактного планшета MatePad Mini. Об этом сообщает портал 4pda.

Смартфон Huawei Mate 80 Pro получил систему камер XMAGE второго поколения с акцентом на точность цветопередачи при сложном освещении, состоящий из трех камер: основной на 50 Мп, ультраширокоугольной с разрешением 40 Мп и 48-мегапиксельного телеобъектива с 4-кратным оптическим зумом.

Среди прочих характеристик отмечается наличие LTPO OLED-дисплея на 6,75 дюйма с разрешением 1280 х 2832 пикселей, частотой 120 Гц и защитой в виде стекла Kunlun Glass второго поколения, расширенных ИИ-функций, емкого аккумулятора с поддержкой проводной и беспроводной зарядок и сканера лица.

Компактный планшет Huawei MatePad Mini, выделяющийся 8,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1600 x 2560 пикселей, частотой 120 Гц и вырезом под селфи-камеру, поддержкой стилуса, двойной тыльной камерой на 50 и 8 Мп, а также фронтальным датчиком с разрешением 32 Мп.

