Samsung объяснила изъян новых смартфонов

Корпорация Samsung не добавила в новые смартфоны Galaxy S26 магнитную зарядку, так как не считает эту функцию значимой. Об этом сообщает издание TechAdvisor.

В анонсированных в среду, 25 февраля, телефонах серии Galaxy S26 не оказалось поддержки магнитной зарядки и протокола Qi2. Подобная функция есть в iPhone 17 и устройствах других брендов. Выяснилось, что в Samsung отказались от внедрения встроенных в заднюю панель девайсов магнитов, так как не считают эту функцию важной.

Журналист TechAdvisor Крис Мартин, который считает отсутствие магнитной зарядки изъяном, обратился к представителю Samsung UK Кадешу Бекфорду. По словам менеджера компании, при создании смартфонов линейки Galaxy S26 фирма учитывала интересы пользователей и ориентировалась на ультратонкий телефон Galaxy S25 Edge.

«Нам удалось сделать телефоны тоньше и легче, обеспечив при этом максимальную прочность, и это действительно приносит ощутимую пользу», — подчеркнул Бекфорд.

Также в Samsung отметили, что отсутствие магнитов позволило инженерам уменьшить толщину устройств на 0,3 миллиметра, повысить прочность корпуса и увеличить размеры камеры испарительного охлаждения.

«Мы решим, стоило ли это того, когда будем тестировать телефоны», — заключил журналист Крис Мартин.

Ранее в России открылись предзаказы на смартфоны серии Samsung Galaxy S26. Самый дешевый аппарат линейки оценили в 90 тысяч рублей, самый дорогой — 190 тысяч рублей.