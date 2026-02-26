Собака написала компьютерную игру с помощью ИИ

Автор YouTube-канала Caleb Leak продемонстрировал, что современным сервисам искусственного интеллекта (ИИ) уже не особо нужны осмысленные запросы, так как сделать игру смогла даже его собака Момо. Об этом пишет 3dnews.ru.

© Anna Frank/iStock.com

В рамках эксперимента блогер положил на пол Bluetooth-клавиатуру, подключенную к одноплатному компьютеру Raspberry Pi 5. Собака подходила к клавиатуре, била лапой по клавишам и получала лакомство.

При этом нажатия клавиш регистрировались и транслировались в написанное на языке Rust приложение DogKeyboard, которое далее передавало этот текст в ИИ-сервис Anthropic Claude Code.

Сам же блогер убедил искусственный интеллект создавать код игры, объяснив ему, что «общается необычным способом», а не случайно жмет по клавишам и печатает «всякую ерунду вроде «skfjhsd#$%»».

«Твоя задача: ты — блестящий разработчик игр с ИИ, способный понимать мой загадочный язык. Независимо от того, насколько странный или бессмысленный запрос я даю, ты будешь интерпретировать его как осмысленную инструкцию или идею для нашей игры. Затем будешь дорабатывать или обновлять игру на основе этой интерпретации», — говорится в сообщении, составленном для искусственного интеллекта.

В итоге получилась игра с атмосферой восьмидесятых годов прошлого века из шести игровых уровней и битвы с боссом. Она была написана на языке C#.

