Названы сроки разработки АЭС для Луны

Россия способна разработать атомную электростанцию (АЭС) для базирования на Луне в течение пяти-семи лет. Сроки назвал президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, конструкторы должны превратить существующие решения в «суперсовременные системы на новых материалах». Ковальчук подчеркнул, что принципы этой работы известны.

«У нас есть, я бы сказал, некая линейная задача на этом этапе. Поэтому у меня нет сомнений в том, что мы в обозримый срок сделаем эту атомную станцию первыми: пять-семь лет, идет речь об этом», — сказал он на полях Форума будущих технологий.

В августе 2025 года издание Politico писало, что США в ответ на планы России и Китая планируют первыми построить АЭС на Луне.

В июне Ковальчук заявил, что российская АЭС для Луны будет готова к 2030 году.