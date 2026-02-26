В России рекордно подешевел базовый iPhone 16

Базовый iPhone 16 продается в России по цене ниже 54 тыс. руб. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.

Так, в феврале 2026 года iPhone 16 предлагается на маркетплейсах от 56 тыс. руб., тогда как офлайн-магазины продают смартфон по более выгодным ценам. Встречаются варианты по цене от 53,9 тыс. руб. При этом полгода назад эта модель стоила не менее 60 тыс. руб.

Эксперты называют iPhone 16 оптимальным смартфоном для тех пользователей, которым нужен современный и недорогой гаджет. Эта модель оснащается все еще мощным чипом Apple A18 и 8 ГБ оперативной памяти, благодаря чему смартфон поддерживает ИИ-систему Apple Intelligence.

Помимо этого iPhone 16 получил кнопку Camera Control для управления камерой и клавишу Action Button для быстрых команд, вырез Dynamic Island и двойную камеру с разрешением 48 и 12 Мп. Единственным существенным недостатком устройства является OLED-экран с частотой обновления 60 Гц. Первым базовым смартфоном Apple с плавным дисплеем стал iPhone 17, который сейчас продают за 76-80 тыс. руб.