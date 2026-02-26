В Китае создали самый маленький в мире транзистор

Ученые из Пекинского университета в Китае создали самые маленькие и энергоэффективные транзисторы в мире. Они могут стать основой чипов для технологий искусственного интеллекта. Устройства FeFET (сегнетоэлектрические полевые транзисторы) имитируют работу человеческого мозга.

Полупроводниковые чипы открыли новые возможности для человечества. Благодаря им мы можем общаться с людьми на других континентах и создавать самые быстрые суперкомпьютеры. Но по мере развития квантовых технологий недостатки кремниевых чипов становятся все более очевидны. Так, резкий скачок в развитии ИИ потребовал обработки большого количества данных. Вычисления на основе предыдущих технологий оказались недостаточно эффективны.

Обычные полупроводниковые чипы на основе кремния разделяют функции хранения данных и вычислений. Во время сложных операций данные перемещаются между этими областями, что требует затрат времени и энергии.

Новый подход ученых заключается в объединении центров хранения и обработки данных. Это позволяет экономить пространство и энергопотребление.

Также ученые разработали новую структуру транзистора, чтобы снизить рабочее напряжение. Размер затворного электрода снизили всего до одного нанометра (для сравнения, ширина молекулы ДНК составляет два нанометра). Благодаря этому для работы требуется напряжение 0,6 В (для транзисторов предыдущего поколения – не менее 1,5 В).

Время отклика устройства не превышает 1,6 наносекунды. Пекинский университет запатентовал процесс и конструкцию чипов, сообщает South China Morning Post.

