Сбер представил проект хранения данных в ДНК

Сбер представил научный проект по созданию технологии записи и долговременного хранения информации в ДНК. Презентация проекта прошла в рамах форума будущих технологий, сообщает пресс-служба Сбера.

© Газета.Ru

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развития» Сбера Андрей Белевцев, сохранять объемы информации десятилетиями становится все дороже, так как они растут экспоненциально.

«Рынок ДНК-хранения только формируется, устойчивого инженерного решения пока нет — и это окно возможностей для технологического лидерства», — сказал он.

В проекте молекулы ДНК рассматривают как носитель данных следующего поколения.

Белевцев добавил, что Сбер выступает индустриальным заказчиком проекта.

«Следующий шаг — увеличение скорости записи и снижение ее стоимости для создания сверхкомпактных долговременных архивов — условного «ЦОДа в пробирке», — отметил он.

Совместно с командой МФТИ Сбер подтвердил реализуемость полного цикла: от кодирования цифровых данных до их записи в молекулу ДНК и последующего считывания без потерь. Руководителем проекта выступил доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий (2024) Максим Никитин.