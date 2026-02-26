Uber анонсировал услугу воздушного такси в Дубае

Компания Uber анонсировала возможность заказать через приложение воздушное такси. Об этом сообщается на сайте компании. Для запуска аэротакси Uber заключил сотрудничество с сервисом аэротакси Joby Aviation, который позднее в этом году планирует запустить перевозки на данном виде транспорта в Дубае.

© Газета.Ru

Такси сможет вмещать до четырех пассажиров и будет управляться коммерческими пилотами. В Дубае планируется организовать четыре посадочные площадки. Они будут находиться в международном аэропорту города, торговом центре, отеле на острове Палм-Джумейра и Американском университете Дубая. В будущем Uber и Joby планируют запустить воздушное такси в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Великобритании и Японии.

Для реализации планов в американских городах компаниям необходимо получить сертификацию и пройти испытания Федерального управления гражданской авиации США, говорится в публикации. До этого сообщалось, что в Токио состоялся первый испытательный полет летающего автомобиля, разработанного японской компанией SkyDrive.