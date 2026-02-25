Пользователей призвали обновить Windows для стабильной работы системы

Корпорация Microsoft представила очередной предварительный пакет обновлений для Windows 11 KB5077241, который ориентирован на повышение стабильности и качества работы системы. Об этом сообщает Windows Central.

© Microsoft

Ключевым улучшением в обновлении стала оптимизация производительности. В частности, улучшен процесс выхода устройства из режима сна, что должно сократить время возврата системы к рабочему состоянию. Также переработаны отдельные элементы интерфейса: экран входа в систему, приложение «Параметры» и панель задач. По заявлению разработчиков, изменения направлены на повышение отзывчивости и плавности взаимодействия с ОС.

Функциональные доработки затронули встроенный поиск Windows. Теперь количество найденных результатов отображается в верхней части панели. В систему также добавлен пакет Emoji 16.0 с новыми элементами для каждой ключевой категории.

Также пользователи получили возможность запускать тест скорости интернет-соединения напрямую из панели задач, который выполняется в браузере по умолчанию.

Вместе с тем обновление корректирует работу панели задач при отключенной группировке окон, добавляет быстрый переход к авторизации аккаунта Microsoft в меню «Пуск» и расширяет настройки камеры с возможностью управления панорамированием и наклоном для совместимых устройств.

Все нововведения из KB5077241 войдут в состав обязательного накопительного обновления Windows 11, распространение которого запланировано в марте.