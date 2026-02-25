Google внедрила ИИ в смарт-ТВ и сломала поиск

Пользователи телевизоров под управлением Google TV пожаловались на технические сбои, возникшие после внедрения голосового ИИ-помощника Gemini. Жалобы появились на форумах, в том числе Reddit.

Развертывание Gemini на Google TV началось в сентябре прошлого года. Первым устройством с поддержкой нового помощника стал телевизор TCL QM9K, после чего функция стала доступна на других моделях. Ассистент позволяет вести диалог с пользователем и выполнять базовые команды.

Однако владельцы телевизоров жалуются, что при попытке воспользоваться поиском система вновь и вновь запускает процесс первоначальной настройки. Интерфейс предлагает дать разрешение на использование данных галереи и календаря, а также выбрать голос помощника. После завершения процесса система возвращается к началу.

На Reddit пользователи продемонстрировали повторяющийся цикл вне зависимости от включения персонализированных результатов поиска. По словам некоторых участников обсуждения, временным решением стало удаление последнего обновления Google TV.

Google пока никак не комментировала ситуацию.