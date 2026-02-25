В Антарктике впервые напишут Арктический диктант

Экипажи и участники антарктических экспедиций парусника «Eldorado» и шхуны «Amazone» присоединятся к масштабному просветительскому проекту и напишут в этом году Арктический диктант.

© Лев Федосеев/ТАСС

Это стало возможным благодаря сотрудничеству национального парка «Русская Арктика» и Университета морской практики и арктического туризма.

Проректор университета по развитию Тереза Магар отметила, что сейчас организуются не только арктические и антарктические научные экспедиции, но и запускаются сервисные проекты в полярных широтах для предпринимателей.

«Оказывается содействие развитию образования и организованного яхтенного туризма в арктическом и антарктическом регионах, формируя единую образовательно-просветительскую экосистему», – пояснила она.

По словам проректора, университет с радостью согласился на предложение «Русской Арктики», а координаты мест, где запланирован старт диктанта, зависят от маршрута «Eldorado» и «Amazone».

Арктический диктант в этом году проводится в пятый раз, уточнил директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов.

«Его уже писали на Шпицбергене и в Индии. Замечательно, что он впервые будет написан в Антарктике», – заявил он, подчеркнув, что «лучшего места для написания Арктического диктанта, найти, наверное, невозможно».

Напомним, что в этом году Арктический диктант будут писать на всех площадках – 27 и 28 февраля – в День белого медведя и в День Арктики.