Google оштрафовали в России на миллионы рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал корпорацию Google на сумму свыше 22 миллионов рублей за распространение информации о VPN-сервисах. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что компанию признали виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем информационного ресурса информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ»). В частности, Google не удалила информацию о сервисах для обхода блокировок.

Корпорацию оштрафовали на 22,8 миллиона рублей по шести административным протоколам.

Ранее за отказ удалить информацию Google оштрафовали в России на 15,2 миллиона рублей. Перед этим за то же правонарушение компанию обязали выплатить штраф в размере 3,8 миллиона рублей.