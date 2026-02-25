Названы самые популярные смартфоны

Samsung Galaxy A56 5G оказался самым продаваемым смартфоном в Европе в 2025 году. Об этом говорится в отчете фирмы Omdia.

Специалисты Omdia опубликовали топ-10 из самых востребованных смартфонов на рынке Европе в 2025 году. Список возглавил субфлагман Samsung Galaxy A56 5G, на втором месте расположился iPhone 16, на третьем — Samsung Galaxy A16. В компании отметили, что данные учитывают продажи во всех странах Европы, за исключением России.

В первую десятку также попали iPhone 17 Pro Max и iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy A36 5G, iPhone 16e, iPhone 17 Pro, iPhone 16 Pro и Samsung Galaxy S25 Ultra. Интересно, что по итогам 2024-го самым продаваемым смартфоном назвали Samsung Galaxy A55 5G — прямого предшественника Galaxy A56 5G.

Аналитики заметили, что по данным за 2025 год рынок смартфонов в Европе сократился на 1 процент — всего было поставлено 134,2 миллиона единиц устройств. Лидером сегмента с долей 35 процентов стала корейская Samsung, на втором месте расположилась американская Apple (27 процентов), на третьем — китайская Xiaomi (16 процентов).

Также они обратили внимание, что в последнем квартале 2025-го на рынке — благодаря высоким продажам iPhone 16 — лидировала Apple, которая получила долю 34 процента. От нее отстали Samsung и Xiaomi — они получили в последней четверти года доли 31 и 14 процентов соответственно.

В конце февраля специалисты Counterpoint Research заявили, что Apple лидировала на рынке смартфонов Европы в конце 2025 года. Фирма закончила год с долей 31 процент.