Найдена 2000-летняя мумия в идеальном состоянии

Археологи, работающие в гробнице Цербера в городе Джульяно под Неаполем в Италии, обнаружили тело человека в саркофаге, которое сохранилось в отличном состоянии спустя две тысячи лет. Об этом пишет Popular Mechanics.

Исследователи сначала изучили погребение с помощью микрокамеры, а затем вскрыли запечатанную гробницу. Усопший лежал лицом вверх, его тело было накрыто саваном, рядом находились баночки с мазями и инструменты для очищения, использовавшиеся в ритуалах.

По мнению учёных, такой тщательный уход указывает на то, что похороненный был членом семьи, для которой построили мавзолей. Саван мог минерализоваться из-за особого микроклимата камеры.

Анализ тканей и органики продолжается — уже выяснилось, что тело обрабатывали кремами на основе лебеды и полыни.