В Египте раскопан некрополь эпохи Великих пирамид

Египетская археологическая миссия обнаружила у Куббет-эль-Хава, напротив Асуана, ранее неизвестный погребальный комплекс эпохи Древнего царства - времени, когда строились Великие пирамиды Гизы. Объект расположен на западном берегу Нила и включает группу скальных гробниц и погребальных шахт.

По предварительной датировке, первоначальные камеры и шахты относятся к периоду Древнего царства (примерно 2686-2181 годы до н. э.). При этом раскопки показали, что некрополь использовали много веков: часть сооружений позже расширяли и приспосабливали для повторных захоронений, в том числе в эпоху Среднего царства. Такая практика для Египта была обычной, но здесь особенно важны плотность и длительность использования пространства.

Одним из самых значительных результатов археологических исследований стали две погребальные камеры, где нашли около 160 керамических сосудов разных форм и размеров. Многие из них сохранились очень хорошо и относятся к Древнему царству. Предварительно историки считают, что часть сосудов использовали для хранения жидкостей и зерна - то есть для ритуальных запасов, сопровождавших умерших.

Особую ценность находкам придают надписи, выполненные иератическим письмом на поверхности сосудов. Их расшифровка может дать новые сведения об истории некрополя, составе погребений и практике использования комплекса в разные эпохи. Египетские специалисты также сообщили, что работа переходит к этапу подробной фиксации и научного описания материалов.