В Панаме обнаружена гробница с золотом и керамикой

В Панаме раскопана элитная гробница возрастом около тысячи лет, которую местное министерство культуры назвало чрезвычайно важной для национальной археологии. Богатый погребальный инвентарь сохранился настолько хорошо, что находку уже считают одной из ключевых для изучения доиспанских обществ региона.

Усыпальницу обнаружили в районе Ната, на территории археологического парка Эль-Каньо. По оценке специалистов, ее создали между 800 и 1000 годами нашей эры. Внутри сохранились скелетированные останки человека, уложенного с почестями в центре погребальной камеры, что указывает на его высокий статус.

Больше всего ученых впечатлил состав сопроводительных предметов. На теле находились два золотых браслета, две серьги и нагрудные пластины. Украшения декорированы изображениями летучих мышей и крокодилов - мотивами, характерными для символического языка коренных народов региона. Помимо этого, в захоронении нашли и другие ювелирные изделия из золота, а также керамику с орнаментами, распространенными здесь примерно в VIII-XI веках.

Сочетание большого количества драгоценных украшений и роскошной керамики позволило археологам говорить о представителе верхушки общества. Набор вещей показывает, что социальный ранг сохранял значение и после смерти. Это хорошо согласуется с более ранними раскопками в Эль-Каньо, где уже находили схожие богатые погребения.

Исследователи предполагают, что на территории парка мог располагаться особый некрополь, где в течение 200-300 лет хоронили представителей элиты. Новая гробница укрепляет эту версию и добавляет важные детали к истории древних обществ Панамы.