Apple готовит сенсорные MacBook Pro с «динамическим островом»

Компания Apple может представить этой осенью обновленные MacBook Pro с сенсорными OLED-дисплеями и вырезом Dynamic Island, дебютировавшим еще в iPhone 14 Pro. Об этом сообщает Bloomberg.

© Газета.Ru

Согласно утечкам, ноутбуки будут предлагаться в версиях с экранами 14 и 16 дюймов и сохранят общий дизайн текущего поколения. При этом Apple планирует модернизировать пользовательский интерфейс, сделав его более адаптивным к сенсорному управлению. Ожидается, что система будет динамически выводить дополнительные элементы управления вокруг точки касания, что обеспечит удобство работы как с мышью, так и напрямую через сенсорный экран.

На протяжении многих лет Apple воздерживалась от внедрения сенсорных экранов в линейку Mac. В 2010 году сооснователь компании Стив Джобс публично высказывался против вертикальных сенсорных дисплеев, считая их неудобными с точки зрения эргономики. Однако в последние годы позиционирование iPad как гибридного устройства с поддержкой клавиатуры постепенно сблизило функциональность планшетов и ноутбуков.