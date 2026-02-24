Apple тестирует сквозное шифрование RCS-чатов между iPhone и Android

Apple постепенно выполняет своё обещание сделать переписку между iPhone и Android по-настоящему защищённой. В iOS 26.4 Developer Beta 2 появилась поддержка сквозного шифрования (end-to-end encryption, E2EE) для RCS-чатов между устройствами на iOS и Android.

Ранее Apple уже тестировала E2EE для RCS, но только в переписке «iPhone–iPhone».

Теперь шифрование начали расширять и на кросс-платформенные диалоги. Это стало возможным благодаря стандарту GSMA RCS Universal Profile 3.0, который использует протокол Messaging Layer Security (MLS). Именно он обеспечивает сквозное шифрование между разными клиентами и платформами.

Сейчас ситуация выглядит так: iMessage шифрует сообщения между iPhone, а Google Messages может шифровать RCS-переписку между Android-устройствами (если оба используют поддерживаемый клиент). Но переписка между iPhone и Android до сих пор оставалась без полноценного сквозного шифрования. Новый шаг Apple как раз закрывает этот пробел.

В примечаниях к iOS 26.4 Beta 2 купертиновцы уточняют: функция пока находится в стадии бета-тестирования, не поддерживается всеми устройствами и операторами и не войдёт в финальную версию iOS 26.4. Общедоступный релиз ожидается в одном из будущих обновлений iOS, iPadOS, macOS и watchOS 26.

Протестировать новинку можно уже сейчас, но потребуется немного заморочиться: владельцам iPhone нужно установить свежую бету для разработчиков и включить опцию в разделе Настройки > Сообщения > RCS > Сквозное шифрование (Beta). Со стороны Android необходимо участвовать в бета-программе Google Messages. Только при соблюдении этих условий переписка будет защищённой.

В интерфейсе iOS такие диалоги будут помечаться специальными бейджами: Text Message, RCS или Encrypted. На Android появится знакомый значок замка, который уже используется для зашифрованных чатов между Android-устройствами.

Когда функция выйдет в стабильный релиз, пользователи iPhone и Android смогут обмениваться сообщениями с тем же уровнем приватности, к которому давно привыкли внутри своих экосистем. И это, пожалуй, один из самых заметных шагов к реальному сближению двух мобильных миров.