В Сбере оценили будущий эффект от использования GenAI

Инвестиции Сбера в большие языковые модели - это во многом, даже в первую очередь, работа на то, чтобы в России была своя большая языковая модель.

Об этом в интервью изданию Forbes заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«За вычетом вложений в обучение больших языковых модели и связанных с этим вложений в "железо", инвестиции в генеративный ИИ уже показывают неплохую возвратность. В 2026 году эффект от использования GenAI для Сбера, по нашим прогнозам, составит 100 миллиардов рублей, по сравнению с прошлым годом цифра удвоится. А общий эффект от внедрения ИИ в Сбере 2024-2026 годов составит тоже 1,5 триллиона рублей», — рассказал Александр Ведяхин.

По его словам, в Сбере на основании ИИ принимаются материальные решения.

«Мы выдали более 5 триллионов рублей только корпоративным клиентам, где от заявки до получения кредита процесс вел искусственный интеллект. Уровень просрочки там примерно вдвое ниже, чем при принятии решений человеком», — отметил Александр Ведяхин.

Говоря о финансовой поддержке технологического развития ИИ, топ-менеджер отметил, что в первую очередь речь должна идти о поддержке внедрения именно российского ИИ.