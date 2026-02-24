Перечислены смартфоны с самой быстрой зарядкой

Зарядка мощностью 100 ватт постепенно становится стандартом на рынке. Об этом сообщает издание GizmoChina.

© Lenta.ru

Авторы медиа перечислили пять современных смартфонов, которые имеют самую быструю зарядку. Первым специалисты назвали игровой телефон Honor Win RT. Гаджет получит батарею емкостью 10 000 миллиампер-часов и поддержку зарядки 100 ватт. В Honor заявили, что устройство заряжается на 100 процентов за 1,5 часа.

В список попал Xiaomi Redmi Turbo 5 Max — он получил аккумулятор на 9000 миллиампер-часов и поддержку проводной зарядки 100 ватт. Также аппарат имеет быструю обратную проводную зарядку, но остался без беспроводной зарядки. iQOO Z11 Turbo вышел с менее емким аккумулятором, чем у конкурентов — 7600 миллиампер-часов. Однако смартфон остался с поддержкой зарядки 100 ватт.

Honor Magic 8 Pro получил батарею емкостью 7100 миллиампер-часов. Китайская версия устройства заряжается с мощностью 120 ватт, европейская — 100 ватт. Беспроводная зарядка выдает 80 ватт. Наконец, OnePlus 15 вышел с аккумулятором емкостью 7000 миллиампер-часов. Флагман при определенных условиях может заряжаться с мощностью 120 ватт.

В середине февраля журналисты издания PhoneArena назвали недостатки больших смартфонов. К ним отнесли неудобство при использовании и более хрупкий корпус, чем у девайсов стандартного размера.