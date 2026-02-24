Пентагон открывает двери для Grok Илона Маска

Компания Илона Маска xAI заключила соглашение с Пентагоном, позволяющее военным использовать модель искусственного интеллекта Grok в секретных системах. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на источники в министерстве обороны США.

Согласно информации, предоставленной источниками, ключевым требованием Пентагона является согласие на применение ИИ для "всех законных целей", включая разведку, разработку оружия и проведение военных операций. Это соглашение открывает новые горизонты для интеграции технологий искусственного интеллекта в военные структуры.

Ранее система Anthropic Claude была единственной доступной моделью для военных нужд, однако компания, разработавшая Claude, отказалась снять ограничения на массовую слежку и использование автономного оружия. В связи с этим возникли вопросы о том, сможет ли xAI полностью заменить Anthropic и сколько времени займет этот процесс.

"Неясно, сможет ли xAI полностью заменить Anthropic и сколько времени займет этот процесс", – сообщает Axios.

В дополнение к этому, Пентагон также ведет переговоры с другими крупными игроками в области ИИ, такими как OpenAI и Google, что подчеркивает растущий интерес к внедрению инновационных технологий в военные операции.

