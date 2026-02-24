В Samsung начались испытания сетей 6G на скорости 3 Гбит/с

Компания Samsung Electronics продолжает укреплять позиции в разработке мобильной связи нового поколения — 6G. В рамках очередного этапа исследований корпорация совместно с KT Corporation и Keysight Technologies провела испытания перспективной сети на частоте 7 ГГц.

Тестирование состоялось на территории исследовательского кампуса Samsung в Сеуле и стало одним из первых практических экспериментов в среднем частотном диапазоне для 6G.

Технические особенности испытаний

В ходе эксперимента использовался прототип базовой станции 6G с поддержкой технологии eXtreme MIMO (X-MIMO). Система была оснащена 256 цифровыми антенными портами — это существенно превышает конфигурации, применяемые в действующих сетях 5G. Повышенная плотность антенн позволяет более точно формировать лучи (beamforming), улучшать качество сигнала и эффективнее распределять ресурсы между пользователями.

В отличие от технологии Massive MIMO, применяемой в 5G, архитектура X-MIMO обеспечивает размещение примерно в четыре раза большего числа антенных элементов без пропорционального увеличения габаритов оборудования и энергопотребления. Это достигается за счёт более плотной интеграции модулей и цифровой обработки сигнала нового уровня.

Во время испытаний система одновременно передавала восемь независимых потоков данных, а максимальная скорость на одно тестовое устройство достигла 3 Гбит/с. Для сравнения: в реальных коммерческих сетях 5G стабильная пользовательская скорость редко превышает 1 Гбит/с. Хотя лабораторные показатели не всегда полностью отражают условия повседневной эксплуатации, результат демонстрирует значительный потенциал технологии.

Почему выбран диапазон 7 ГГц

Частота 7 ГГц рассматривается как компромиссный и перспективный диапазон для будущих сетей 6G.

По сравнению с диапазонами ниже 6 ГГц, активно используемыми в 5G, она обеспечивает более широкую полосу пропускания и, соответственно, более высокую скорость передачи данных.

В отличие от миллиметровых волн (mmWave), сигнал в районе 7 ГГц распространяется на большее расстояние и лучше проходит через препятствия, что делает инфраструктуру экономически более целесообразной.

Таким образом, средний частотный диапазон может стать основой для массового внедрения 6G, обеспечивая баланс между скоростью и зоной покрытия.

Перспективы стандартизации и внедрения

Стандарты 6G пока находятся на стадии разработки в рамках международного консорциума 3rd Generation Partnership Project (3GPP). Ожидается, что первые спецификации будут утверждены ближе к концу десятилетия, а коммерческое внедрение 6G может начаться примерно после 2030 года.

Тем не менее, полевые испытания, подобные проведённым Samsung, имеют стратегическое значение уже сегодня. Они позволяют:

протестировать работу оборудования в реальных условиях,

оценить энергоэффективность и стабильность соединения,

собрать данные для будущей стандартизации,

определить оптимальные архитектурные решения для городской и пригородной инфраструктуры.

Развитие 6G рассматривается не только как повышение скорости мобильного интернета. Новое поколение связи должно обеспечить сверхнизкие задержки, поддержку массовых IoT-устройств, развитие технологий дополненной и виртуальной реальности, автономного транспорта и промышленных сетей следующего уровня.

Проведённые испытания подтверждают, что ведущие телекоммуникационные компании уже переходят от теоретических исследований к практической реализации концепций 6G, формируя фундамент будущей цифровой экосистемы.