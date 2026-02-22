Флагманские Android-устройства протестировали в эмуляции компьютерных игр

Автор YouTube-канала Eta Prime протестировал эмуляцию и запуск ПК-игр на смартфоне, планшете и консоли под управлением Android через приложение GameHub от GameSir. Ранее этот же блогер демонстрировал работу Cyberpunk 2077 на смартфоне.

В испытаниях использовались Red Magic 11 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 5, портативная консоль AYN Odin 3 и планшет Lenovo Legion Y700 Gen 4 на Snapdragon 8 Elite.

На AYN Odin 3 нетребовательные проекты, такие как Left 4 Dead 2 и Marvel: Cosmic Invasion, работали стабильно при 60 кадрах в секунду.

Планшет Legion Y700 Gen 4 обеспечил около 40 к/с в GTA V при разрешении 720p и стандартных настройках. Флагманский Red Magic 11 Pro продемонстрировал более высокие результаты в требовательных играх: Spider-Man: Miles Morales — порядка 30 к/с в 720p с низкими настройками и FSR 3, The Witcher 3 — до 60 к/с в 720p, Cyberpunk 2077 — до 60 к/с при использовании генерации кадров после дополнительной оптимизации.

Проведенные тесты подтверждают, что современные устройства сокращают разрыв с традиционными ПК даже при использовании эмуляции. Причем небольшие экраны устройств частично нивелируют визуальные компромиссы, связанные с низкими настройками графики и апскейлингом.