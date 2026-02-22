Стало известно, почему на Солнце пропали все пятна

На Солнце в феврале 2026 года пропали все пятна — впервые за более чем четыре года. В настоящее время звезда представляет собой «идеальный диск без каких-либо особенностей», пишет Ura.ru со ссылкой на источники.

По информации Лаборатории солнечной астрономии (XRAS), впервые с 11 декабря 2021 года на стороне Солнца, обращенной к Земле, не наблюдается ни одного солнечного пятна, звезда выглядит как идеальный диск без каких-либо особенностей.

21 февраля нулевого значения впервые с 2024 года достиг и индекс вспышечной активности, заметили исследователи.

По мнению ученых, пятна являются практически неотъемлемой частью поверхности Солнца и связаны с наличием у него магнитного поля: темные участки образуются в местах наиболее высокой концентрации магнитного потока.

Астрономы пояснили, что энергия для солнечных вспышек черпается из магнитных полей, число и площадь пятен коррелируют с уровнем солнечной активности. Полное исчезновение пятен происходит лишь в состоянии крайне низкой активности, обычно в годы солнечного минимума.

«В текущей ситуации на Солнце наблюдающаяся депрессия активности не может быть продолжительной. Это связано с тем, что всего 1,5 года назад был пройден максимум солнечного цикла», — разъяснили в Лаборатории.

Полный спад солнечной активности (ее уход в ноль) ожидается только к концу 2029 года, а новый пик придется на 2034-2035 годы. Следовательно, число магнитных бурь будет держаться на высоком уровне еще 1-2 года, констатировали ученые.

Снижение числа пятен свидетельствует об уменьшении активности звезды, рассказал геофизик, ведущий научный сотрудник Института физики Земли Александр Жигалин.

«Это не аномальный процесс, а всего лишь очередной этап жизнедеятельности звезды. Чем меньше электромагнитных колебаний внутри Солнца, тем меньше пятен на его поверхности», — отметил исследователь.

Напомним, что в истории известны продолжительные периоды резкого снижения числа пятен на Солнце, длившиеся несколько десятилетий.

Самым известным является так называемый «минимум Маундера», продолжавшийся с 1645 по 1715 год . По подсчетам астрономов, за этот период наблюдалось всего около 50 солнечных пятен вместо обычных 40-50 тысяч.

Минимум Маундера совпал с наиболее холодной фазой Малого ледникового периода — продолжительной эпохой аномально холодных и суровых зим в Европе и Северной Америке.