Apple задумалась о чехле для iPhone со спутниковой антенной

В патентной заявке Apple обнаружено описание чехла для мобильных устройств со встроенной поддержкой спутниковой связи. Документ под названием Electronic Device and Case with Satellite Communication Capabilities («Электронное устройство и корпус с возможностью спутниковой связи») был подан в 2024 году и стал публичным только сейчас. Об этом сообщает издание GSMArena.

© Apple

Согласно материалам заявки, аксессуар предназначен для iPhone, а также может быть совместим с iPad. Чехол оснащается дополнительными антеннами, усиливающими спутниковый сигнал. В конструкции предусмотрен откидной элемент с фазированной антенной решеткой, который направляется в сторону неба для улучшения приема. Такое решение также должно предотвратить ослабление сигнала при удержании устройства в руках, поскольку пользователь не касается блока с антеннами.

Предполагается, что благодаря встроенной системе антенн чехол сможет подключаться к спутникам. Аксессуар описывается как съемный и устанавливаемый пользователем. В патенте также упоминается возможность передачи данных через радиочастотный разъем или, например, с использованием NFC.

Подача патента не означает обязательного выхода устройства на рынок. Подобные заявки нередко отражают концептуальные разработки, которые в дальнейшем могут не получить коммерческого воплощения.