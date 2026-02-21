Россиянам назвали способы защититься от слежки смартфонов

Смартфоны круглосуточно собирают данные о своих владельцах, предупредил эксперт программных продуктов компании «Код безопасности» Максим Александров. В беседе с «Лентой.ру» он назвал россиянам способы защититься от слежки.

В первую очередь он посоветовал обратить внимание на настройки геолокации смартфона. По словам Александрова, сведения о местоположении владельца устройства — достаточно ценный материал, на основе которого составляется точный цифровой портрет человека. В частности, рекламные сети готовы платить внушительные суммы за информацию о том, где бывает тот или иной человек.

«Google по умолчанию ведет детальную историю перемещений. Чтобы это прекратить, владельцам устройств с ОС Android необходимо зайти в настройки, найти раздел Google, далее — "Настройки Google", "Местоположение" и отключить пункт "Отслеживание местоположения". Это остановит сбор данных, которые лишь прикрываются "улучшением сервиса"», — порекомендовал Александров.

Пользователям iPhone нужно найти в разделе с настройками пункт меню «Конфиденциальность и безопасность», а потом — «Службы геолокации». После этого владелец устройства увидит список всех приложений, имеющих доступ к координатам. Александров посоветовал оставить для карт и сервиса погоды вариант «При использовании», а для всех остальных выбрать вариант «Никогда».

Эксперт «Кода безопасности» добавил, что корпорации Google и Apple хранят сведения обо всех действиях пользователей в онлайн-пространстве — от поисковых запросов и истории посещения до открытых приложений. Благодаря этому они собирают полноценное цифровое досье, которое однажды может быть использовано против владельца устройства.

Чтобы воспрепятствовать этому, пользователям устройств с ОС Android Александров посоветовал из раздела «Настройки Google», перейти в «Управление аккаунтом», а потом — в «Данные и конфиденциальность», где можно отключить пункт «История приложений и веб-поиска». После этого он порекомендовал нажать на пункт «Управление историей» и удалить все накопленные данные. На iPhone из блока «Конфиденциальность и безопасность» нужно перейти в подменю «Отслеживание», где необходимо отключить пункт «Разрешить приложениям запрашивать отслеживание».

«Мало кто знает, но у каждого смартфона есть уникальный рекламный идентификатор. Именно по нему алгоритмы распознают пользователя в приложениях и на сайтах, чтобы преследовать рекламой после любого запроса», — добавил Александров.

На устройствах с Android этого можно избежать, отключив «Персонализацию рекламы» в разделе «Реклама» настроек Google. Кроме того, стоит удалить уже собранный профиль, сбросив рекламный идентификатор. Поклонникам iOS Александров посоветовал отключить «персонализированные объявления». Найти этот пункт можно в блоке «Реклама от Apple», размещенном в меню «Конфиденциальность и безопасность».

Ранее ведущий эксперт по сетевым угрозам, веб-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов раскрыл основные схемы мошенников, которые будут популярны в 2026 году. Он заявил, что аферисты будут чаще вымогать у россиян наличные, а не просить их перевести деньги онлайн.